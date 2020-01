तीन राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बना आंध्रप्रदेश, प्रस्ताव पारित

हैदराबादः तीन-तीन राजधानियों वाला आंध्र प्रदेश देश का अकेला राज्य होगा. राज्य में तीन राजधानी के फॉर्मूले को विधानसभा से मंजूरी मिल गई है. देश में इससे पहले किसी राज्य की अधिकतम दो राजधानियां रही हैं. एक ही शहर तीन-तीन राज्यों की राजधानी है, लेकिन आंध्रप्रदेश अपनी राजधानियों के मामले में पहला अनोखा राज्य होगा.

Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy in State Assembly: I have no grudge against Amaravati. We are continuing with Amaravati as the legislative capital, Visakhapatnam will be the executive capital, and Kurnool will be the judicial capital. https://t.co/nMqR7g9K0v pic.twitter.com/y54KhDdirl

