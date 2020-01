'जैसे ही मिलेगा आदेश, कर लेंगे POK पर कब्जा'

नई दिल्ली: भारतीय सेना के नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश सुनाया. साथ ही उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो पिछले कुछ समय से सेना के राजनीतिकरण के आरोप लगा रहे थे.

कम शब्दों में दिखाई दी ठोस इरादों की झलक

जनरल नरवणे ने पाक अधिकृत कश्मीर(POK) के बारे में एक अनुभवी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की तरह अपनी बात साफ और बहुत थोड़े शब्दों में रखी.

उन्होंने कहा कि "भारतीय संसद ये कह चुकी है कि पीओके भारत का अटूट हिस्सा है. हमें जब भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश मिलेगा तो सेना कार्रवाई ज़रूर करेगी."

Army Chief General Manoj Mukund Naravane briefs the media in Delhi: We will have to train for the future and that is where the emphasis of our training will be. pic.twitter.com/wvypVGXOZO

— ANI (@ANI) January 11, 2020