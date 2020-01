सेना ने मानेसर में बनाया कोरोना केंद्र, चीन से आए छात्रों की होगी जांच

नई दिल्लीः कोरोना वायरस का खौफ अभी जारी है. विश्व के तकरीबन 17 देश में इसके कई मामले सामने आए हैं. चीन के वुहान से देश लौटने वाले भारतीयों की जांच के लिए सेना ने बड़ी तैयारी की है. आईटीबीपी ने भी दिल्ली में ऐसे 600 लोगों के लिए अलग से बिस्तर की व्यवस्था की है. सेना ने हरियाणा के मानेसर में एक केंद्र बनाया है, जहां चीन से आए लोगों पर निगरानी रखी जाएगी.

Indian Army: The procedure of screening and quarantine will comprise two steps, the first one being screening at airport followed by quarantine at Manesar and if any individual is suspected to be infected, he/she will be shifted to isolation ward at Base Hospital Delhi Cantonment https://t.co/fPZAY5ss4H

— ANI (@ANI) January 31, 2020