कोरोना: LG अनिल बैजल के फैसला पलटने पर केजरीवाल ने की ये टिप्पणी

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है. इसके बाद पहली बार केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने दिल्ली सरकार के फैसले को उपराज्यपाल द्वारा पलटने पर नाखुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ये समय असहमति जताने का नहीं है बल्कि पूरी एकजुटता के साथ कोरोना से लड़ने का है. यदि हम अभी एक नहीं हुए तो कोरोना जीत जाएगा. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक अध्यादेश में ये प्रावधान किया था कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्लीवासियों का ही इलाज होगा. इस अध्यादेश को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नामंजूर कर दिया था.

केंद्र सरकार के सभी आदेश मानेंगे- केजरीवाल

#WATCH This is not the time to fight with each other and do politics. This is the time for all governments and organisations to stand together to defeat Coronavirus, says Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/uKAzUZxFHE

— ANI (@ANI) June 10, 2020