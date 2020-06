दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज, केजरीवाल को काबू में लग रहे हालात

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कांफ्रेंस में राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर बयान दिया. हर रोज 3 हजार के आसपास दिल्ली में नए संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं. संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज होने के बावजूद केजरीवाल कह रहे हैं कि हालात काबू में हैं. पहले मुम्बई संक्रमण जिस गति तबाही मचा रहा था अब इससे अधिक तेज गति दिल्ली में हो गयी है. दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है.

26 हजार मरीजों का इलाज जारी- केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस समय अस्पतालों में कोरोना के 26 हजार मरीजों का इलाज जारी है और 20 हजार से ज्यादा मरीजों का इलाज घर पर ही हो रहा है. उन्होंने बताया कि नए मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं. नए मरीजों को भर्ती होने की जरूरत नहीं है. कोरोना के 45 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं.

दिल्ली के अस्पतालों में 75 सौ बेड उपलब्ध

