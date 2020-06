15 मई के बाद दिल्ली में तेजी से बढ़ा कोरोना, बेड की कमी से हुईं मौतें: केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है. अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में स्वीकर किया है कि राजधानी में अस्पताल में बेड की कमी भी मौत की संख्या बढ़ने के पीछे एक वजह है. उन्होंने कहा कि 15 मई के बाद दिल्ली में तेजी से कोरोना बढ़ा है. दिल्ली में बेड की कमी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है. लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर नियंत्रण हुआ है.

मदद करने के लिए मोदी सरकार का शुक्रिया

In the last 1 week, the number of beds has increased significantly. There are 13500 beds present in Delhi now, of which 6500 are occupied. Also, 20000 tests are being conducted daily. I thank Centre for providing us the needed testing kits: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/jLuTvJq5SR

