अयोध्या मामले में बाबरी के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

लखनऊः राम जन्मभूमि अयोध्या और बाबरी मस्जिद मामले को लेकर शनिवार को बड़ी खबर आई है. मामले के मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है. लिहाजा अब सीबीआई अदालत में चल रहे बाबरी विध्वंस केस को खत्म किया जाए और इसको लेकर कोई राजनीति न की जाए.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हो सम्मान

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी चाहते हैं कि अब देश में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के नाम का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए. इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया है. इस फैसले के साथ ही जो विवाद था वो कोर्ट के माध्यम से खत्म हो चुका है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने सम्मान किया है.

We want court and govt to end Babri Masjid demolition case at the earliest because we don't want any temple-mosque dispute. Due to corona, it is time for social distancing but we don't want distance b/w Hindus & Muslims: Iqbal Ansari, former litigant in Ayodhya land dispute case pic.twitter.com/t8hXYwOOAP

