कर्नाटक के उडुपी में बारिश से बुरा हाल, घर-गांव, फसलें सब हुए बरबाद

उडुपीः दक्षिणी प्रदेशों में बारिश अभी भी तबाही बनकर बरस रही है. हालांकि मॉनसून अब अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारी बारिश का सिलसिला जा रही है. कर्नाटक (Karnataka) को कुछ भागों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश (Heavy rain) का सामना करना पड़ रहा है.

इससे उडुपी जिला (Udupi district) सबसे अधिक प्रभावित हुआ है.

राहत कार्य के लिए भेजे बचाव कर्मी

जानकारी के मुताबिक, बीते दिनों हुई बारिश से राज्य में काफी तबाही हुई है. तटीय उडुपी जिला (Udupi district) में सबसे भयानक मंजर हैं जहां, घर तथा फसलें पानी में डूब गई हैं. इसके बाद राज्य सरकार ने आपदा मोर्चा बल के कर्मियों को बचाव कार्य के लिए भेजा गया है.

Karnataka: Rescue operations in full swing by State Disaster Relief Force in Udupi, following heavy rainfall in the region

According to IMD, extremely heavy rainfall is likely over coastal Karnataka tomorrow pic.twitter.com/fJ3OhUfDqi

— ANI (@ANI) September 20, 2020