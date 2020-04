भोपाल में लॉकडाउन के नियमों में लगाई गई सख्ती

भोपाल: कोरोना के संक्रमण को मध्य प्रदेश राज्य में बढ़ते हुए देख राज्य सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में सख्ती लगा दी गई है. इससे पहले 21 दिनों के लॉकडाउन में अबतक भोपाल में राशन, मंडी खुले थे लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से आ रही बढ़ोतरी को देखते हुए अगले आदेश तक सिर्फ दूध और मेडिकल की दुकानें खुली रहेगी.

Madhya Pradesh: Streets wear a deserted look in Bhopal amid #CoronavirusLockdown . Bhopal District Magistrate had yesterday ordered that making the guidelines even more stringent, all shops, except dairies and medical stores, in Bhopal will remain closed till further orders. pic.twitter.com/QSEJ41U1Ls

मध्य प्रदेश में इंदोर के बाद भोपाल दूसरा जिला है जहां पूरी तरह से लॉकडाउन लागू किया गया है. भोपाल से करीब 45 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इतना ही नहीं महज 24 घंटे में 24 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. जिसकी वजह से राज्य सरकार ने सख्ती को बढ़ाया है. बता दें कि भोपाल में एक व्यक्ति ने आज अपनी जान कोरोना से गंवा दी.

The first death in Bhopal due to #Coronavirus reported after a 62-year-old person died last night: Bhopal Health officials #MadhyaPradesh

A total of 15 deaths have been reported in the state so far.

