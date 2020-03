बिहार के मुख्यमंत्री ने की बड़ी राहत पैकेज की घोषणा

पटना: बिहार में कोरोना के दो पॉजिटिव केस पाए गए थे जिनमें से एक की मौत हो चुकी है. और दूसरे शख्स का इलाज चल रहा है. कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगा दिया है. यह लॉकडाउन पूरे राज्य में 31 मार्च तक के लिए लागू किया गया है.

Families having ration cards will get free ration for 1 month&pensioners will get 3 months' pension in advance. Every family having ration cards in lockdown areas will get Rs 1000. Students of Class 1 to Class 12 will get scholarships till March 31: Bihar CM Nitish Kumar #Covid19 pic.twitter.com/58vbFbhLXr

— ANI (@ANI) March 23, 2020