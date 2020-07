भाजपा नेता सिधिया की अपील-हाथ धोएं, मास्क पहनें, कोरोना से बचें

भोपालः कोरोना ने अपने पांव राजनीतिक गलियारों में भी पसार लिए हैं. पिछले दिनों इससे जूझते हुए भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ठीक हुए हैं. सिंधिया अपनी मां के साथ कई दिनों तक दिल्ली के अस्पताल में भर्ती रहे् थे. अब कोरोना से ठीक होने के बाद उन्होंने लोगों से इससे बचे रहने की अपील की है.

कहा-मास्क पहनें, हाथ धोएं और सतर्क रहें

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना के बढ़ रहे प्रसार को देखते हुए लोगों से बचाव को अव्वल दर्जे पर अपनाने और एहतियात बरतने की अपील की है. उन्होंने शुक्रवार को एक बातचीत में कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं,

I request each & everyone to wear a mask, wash & sanitize their hands. We have to take precautions for ourselves, our families, and our people. I am saying this to you because I have suffered myself. It took me 30 days: BJP MP Jyotiradtiya Scindia #COVID19 #MadhyaPradesh pic.twitter.com/iMjqWoPini

