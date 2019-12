महाराष्ट्र में भाजपा निकालेगी बागी नेताओं की समस्या का हल, मीटिंग में हुआ तय

मुबंई: महाराष्ट्र में भाजपा की हार का कारण चाहे जो भी रहा हो लेकिन पार्टी से बागी नेताओं की सूची लंबी होने से पहले ही भाजपा आलाकमान ने बैठक कर गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया. पार्टी ने मुंबई में सभा बुलाई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल ने बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में भाजपा के तमाम नेता पहुंचे लेकिन न तो पंकजा मुंडे ही आईं और न ही एकनाथ खड्से. हालांकि पार्टी ने पंकजा मुंडे की ओर से यह बयान दिया कि किसी निजी कारणों की वजह से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को सूचित करते हुए बैठक में अनुपस्थित रहीं.

सुधीर मुंगतिवार ने कहा सुनी जाएगी खड्सेजी की बात

सुधीर मुंगतिवार ने पार्टी की ओर से मीटिंग के बाद यह कहा कि "बैठक में पंकजा मुंडे किन्हीं निजी कारणों से नहीं आ सकीं. इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को पहले ही दे दी थी". इसके अलावा प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक एकनाथ खड्से की नाराजगी के ऊपर भी सुधीर मुंगतिवार ने पार्टी का पक्ष साफ किया.

Sudhir Mungantiwar, BJP: Pankaja Munde ji did not attend today's meeting with the permission of the state party president. https://t.co/XQXuND4nQr pic.twitter.com/sb8YcztDmo

उन्होंने कहा कि "आज की बैठक में हमने यह निश्चय किया कि हम एकनाथजी से बात करेंगे और उनकी क्या समस्या है, वह जानने की कोशिश करेंगे. खड्से जी ने कुछ सबूत पेश किए हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी लाइन के विरूद्ध जा कर काम किया है. पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा."

Sudhir Mungantiwar, BJP: We decided in today's meeting to hold discussions with Eknath Khadse ji, his concerns will be addressed. Khadse ji submitted some evidence (alleging BJP workers worked against the party in elections), whoever has worked against the party will be expelled. https://t.co/XQXuND4nQr pic.twitter.com/rsX1DlXZgE

— ANI (@ANI) December 10, 2019