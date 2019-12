गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड से भी घुसपैठियों को भगाने का वादा किया

रांची: झारखंड में चुनाव का माहौल है. ऐसे में गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम इलाके के चक्रधरपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे. उन्होंने यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड ने कई सरकारें देखीं, मगर कोई भी विकास को गति नहीं दे पाया, क्योंकि कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं थी.

अपनी रैली के दौरान गृहमंत्री ने जो अहम बात कही वो ये थी कि ''इस देश और झारखंड से घुसपैठिये बाहर जाने चाहिए या नहीं ? लेकिन राहुल बाबा कहते हैं कि इन्हें मत निकालों, ये कहां जायेंगे, क्या खाएंगे ? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 से पहले ही हम पूरे देश से घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकाल बाहर करेंगे.''

इसके अलावा अमित शाह ने ये भी वादा किया कि राज्य के आदिवासियों, दलितों का आरक्षण कम किए बिना ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे. उन्होंने बयान दिया कि ''झारखंड में बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र में हमने तय किया है कि जैसे ही बीजेपी सरकार बनती है, वैसे ही आदिवासियों, दलितों का आरक्षण कम किए बिना ओबीसी समाज के आरक्षण को बढ़ाने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे.''

पश्चिमी सिंहभूम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एनआरसी के साथ साथ राम जन्मभूमि का भी जिक्र किया.

#WATCH Amit Shah in Chakradharpur: Kapil Sibal said in SC that there is no need to hurry in Ram Janmabhumi case....We requested that the case should be moved faster. What was the result? SC has given judgement & now a grand sky-high temple of Ram Lalla will be built in Ayodhya. pic.twitter.com/OaoH8dtsqP

— ANI (@ANI) December 2, 2019