यूपी में बही बजट गंगा, 5.25 लाख करोड़ रुपये के बजट को दी गई मंजूरी

लखनऊः भाजपा नीत उत्तर प्रदेश की सीएम योगी सरकार ने मंगलवार को अपना वित्तीय बजट पेश किया. विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 लिए कैबिनेट की बैठक में लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल सूटकेस के साथ विधानसभा पहुंचे.

पेश किया गया बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी.

शेर-शायरी भी हुई

मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र भी किया. विकास के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए सुरेश खन्ना ने ये पंक्तियां पढ़ीं. उन्होंने कहा कि 'गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे, जिनके अपने पर होंगे. इस बार के बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गईं.

सीएम बोले, सबका ध्यान रखा

बजट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने अच्छा बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बधाई दी. उन्होंने कहा कि बजट में हर किसी का ख्याल रखा गया. हमने युवाओं को लेकर यह बजट बनाया है, और उन्हें समर्पित किया है.

UP CM Yogi Adityanath on State Budget 2020-21: An amount of Rs. 1432 crore proposed under the Destitute Women Pension scheme for maintenance of destitute women and their children. Rs. 4000 crore proposed under the National Nutrition drive to check malnutrition in the state. pic.twitter.com/L5UqE1bwpw

