कमलेश तिवारी के दोनो हत्यारोपी गिरफ्तार, कई रहस्यों से पर्दा उठना अभी बाकी

अमहदाबाद: कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अशफाक हुसैन जाकिर हुसैन शेख और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान तब गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए, जब वो दोनों राजस्थान से होते हुए गुजरात की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे. इन दोनों को गुजरात में अरवल्ली जिले के शामलाजी से गिरफ्तार किया गया. लेकिन इस मामले में अब तक कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है.

फोन कॉल से हुई गिरफ्तारी

गुजरात एटीएस ने एक फोन कॉल से मिली सूचना के आधार पर मोइनुद्दीन और अशफाक को गिरफ्तार किया. उन्होंने गुजरात के सूरत में अपने परिवार से संपर्क करके पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा था. यह कॉल गुजरात पुलिस ने ट्रेस कर ली. जिसके बाद इन आरोपियों का पीछा करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसके पहले इन दोनों के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने जाल बिछा रखा था. लेकिन दोनों हत्यारोपी पुलिस को चकमा देते हुए यूपी से निकल गए थे.

Gujarat ATS DIG Himanshu Shukla: The two wanted accused Ashfaq and Moinuddin Pathan have been arrested from Gujarat-Rajasthan border near Shamlaji. Gujarat ATS had info that they are going to enter Gujarat, on that basis we moved our team to the border & apprehended them. https://t.co/4rBe0Fx71C pic.twitter.com/1A7FGkSGwZ

