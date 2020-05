महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली घटना, मालगाड़ी ने मजदूरों को कुचला

मुंबई: महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक रेलवे ट्रैक पर सो रहे कई मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया. रेल मंत्रालय ने कहा कि ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन बिल्कुल गाड़ी को रोक देना असंभव था और मजदूर इसकी चपेट में आ गए. समाचार लिखे जाने तक 14 लोगों की जान जा चुकी थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे. औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें 14 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ से पैदल घर जा रहे थे मजदूर

#UPDATE 14 people have died in the accident and 5 injured. The injured have been shifted to Aurangabad civil hospital: Chief Public Relations Officer (CPRO) of South Central Railway (SCR) #Maharashtra

आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर अपने घर छत्तीसगढ़ पैदल जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन औ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. दक्षिण सेंट्रल रेलवे की चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना है कि औरंगाबाद में कर्माड के पास एक हादसा हुआ है, जहां मालगाड़ी का एक खाली डब्बा कुछ लोगों के ऊपर चल गया है. आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है.

पीएम मोदी ने जताया शोक

Extremely anguished by the loss of lives due to the rail accident in Aurangabad, Maharashtra. Have spoken to Railway Minister Piyush Goyal and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided: Prime Minister Narendra Modi (File pic) pic.twitter.com/lThx0GAk7L

