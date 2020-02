बजट के सुधार देश के हर नागरिक को देंगे आर्थिक मजबूतीः पीएम मोदी

नई दिल्लीः बजट 2020 के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए हितकारी बजट बताया है. उन्होंने कहा कि इस बजट में विजन भी है, एक्शन भी है. प्रधानमंत्री ने कहा, बजट में जिन नए सुधारों का ऐलान किया गया है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लिए हितकारी बजट को लेकर पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई.

ऑनलाइन कॉमन एग्जाम से होंगीं नियुक्तियां

पीएम मोदी ने अपने प्रतिक्रिया भाषण में कहा कि यह बजट कई आम सुधारों को सामने लेकर आया है. उन्होंने सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं का जिक्र उदाहरण के तौर पर किया. पीएम ने कहा कि आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग-अलग परीक्षाएं देनी होती हैं. इस व्यवस्था को बदलकर, अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ओर से लिए गए ऑनलाइन कॉमन एक्जाम के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी.

PM Narendra Modi: A new mission for technical textile has been announced. To produce manmade fiber in India duty structure of its raw material has been reformed. This was in demand since last three decades. #Budget2020 pic.twitter.com/n2t2dVEucX

