संसद का बजट सत्र शुरू, राष्ट्रपति का अभिभाषण जारी

दिल्ली: दोबारा मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र है. इसमें मोदी सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी. इस समय आर्थिक मोर्चे पर सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारा संविधान हिंदुस्तान को ऊंचाईयों पर ले जाने में सशक्त है और ये दशक पूरी दुनिया में भारत को इस काबिल बनाएगा कि भारत विश्व का नेतृत्व कर सके.

राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखें सांसद- राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के अभिभाषण में कहा कि सभी सांसदों को हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिये. हम नये भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे नये भारत का निर्माण संसद को करना है जिसमें भारत विश्वमंच पर अग्रणी भूमिका निभाए और कोई भी विकास की गति में पीछे न रहे.

पिछले सत्र में संसद ने किया ऐतिहासिक काम- राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने पिछले सत्र में ऐतिहासिक काम करने के लिये संसद को बधाई दी. उन्होंने सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार देशहित में कड़े और बड़े फैसले ले रही है.

राष्ट्रपति ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के अभिभाषण में कहा बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि सभी नागरिकों के पास एक समान अधिकार हों और उन्हें समान अवसर मिलें. सरकार ने उनके सपने को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर उन लोगों को समान अधिकार दिये हैं. जम्मू कश्मीर में सर्वांगीण विकास के रास्ते खुले हैं.

मजबूत नींव डालने वाला सत्र- प्रधानमंत्री

