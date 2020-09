CAA: दिल्ली हिंसा में सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव के भी नाम, पुलिस ने किया नामजद

नई दिल्लीः नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में हुए दिल्ली दंगों का दंश अभी भूला नही है. दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर रही है और नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं. पूर्वी दिल्ली दंगा केस में दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर अनुपूरक चार्जशीट में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) और स्वराज अभियान नेता योगेन्द्र यादव (Yogendra Yadav) का नाम भी इन दंगों की साजिश रचने वालों में लिया गया है.

इसके साथ ही, अर्थशास्त्री जयति घोष, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अपूर्वानंद और डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर राहुल राय के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं.

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली हिंसा को लेकर दाखिल चार्जशीट में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन अब तक मुख्य आरोपी हैं, वहीं शरजील इमाम से भड़काऊ भाषण मामले में पूछताछ की गई है. जेएनयू छात्र को कई बार रिमांड पर लिया जा चुका है.

इसके अलावा पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य छात्राओं से भी पूछताछ की गई है. दिल्ली पुलिस इस मामले में अनुपूरक चार्जशीट दाखिल कर रही थी, तब शनिवार को राहुल रॉय, योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) जैसे बड़े नाम भी सामने आए.

दिल्ली हिंसा में मारे गए थे 56 लोग

नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे. इस हिंसा में कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा था. उग्र भीड़ ने मकानों, दुकानों, वाहनों, एक पेट्रोल पम्प को फूंक दिया था और स्थानीय लोगों तथा पुलिस कर्मियों पर पथराव किया.

सीताराम येचुरी ने दी तीखी प्रतिक्रिया

चार्जशीट में अपना नाम आने पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्विटर पर कई ट्वीट किए. लिखा कि दिल्ली पुलिस भाजपा की केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है.

उसकी ये अवैध और ग़ैर-क़ानूनी हरकतें भाजपा के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र को दर्शाती हैं. वो विपक्ष के सवालों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से डरते हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर हमें रोकना चाहते हैं.

ज़हरीले भाषणों का वीडियो है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? "हमारा संविधान हमें न सिर्फ़ सीएए जैसे हर प्रकार के भेदभाव वाले क़ानून के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है बल्कि यह हमारी ज़िम्मेदारी भी है. हम विपक्ष का काम जारी रखेंगे. बीजेपी अपनी हरकतों से बाज़ आए.

योगेंद्र यादव ने कही यह बात

वहीं इस मामले में योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने भी टिप्पणी की है. उन्होंने लिखा कि यह तथ्यात्मक रूप से ग़लत है और उम्मीद है कि पीटीआई इसे वापस ले लेगा. पूरक चार्जशीट में मुझे सह-षड्यंत्रकारी या अभियुक्त के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है.

This is factually incorrect report, hope @PTI_News withdraws it.

Supplementary chargesheet does NOT mention me as co-conspirator, or even as accused. One passing reference to me and Yechury, in an unauthenticated police statement (not admissible in court) by one accused. https://t.co/QurXmQdOr2

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) September 12, 2020