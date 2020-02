CDS जनरल बिपिन रावत का पहला बड़ा फैसला, थिएटर कमांड से 'बाहुबली' बनेगा भारत

नई दिल्ली: देश के CDS ने बड़ा फैसला लिया है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि 2022 से ज्वाइंड कमांड काम करना शुरू कर देंगी. इस संयुक्त कमांड के साथ ही जम्मू-कश्मीर के लिए थिएटर कमांड का गठन भी किया जाएगा. इसी के तहत समुद्री खतरे को देखते हुए पेनिन्सुला कमांड, चीन को ध्यान में रखते हुए एक कमांड और जम्मू-कश्मीर के लिए थिएटर कमांड का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है.

अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि थिएटर कमांड क्यों होती है. तो आपको समझाते हैं. थिएटर कमांड के तहत तीनों सेनाएं एक साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए काम करती हैं. थिएटर कमांड की मदद से सेनाओं में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है, आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है, युद्ध की स्थिति से बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है, ज्यादा प्रभावी रणनीति बनाई जा सकती है और रक्षा खर्च को कम करने में भी मदद मिलती है.

कारगिल की लड़ाई की तरह कई बार युद्ध की परिस्थिति में सेनाओं को एक साथ काम करने की जरूरत होती है ऐसे में तालमेल का अभ्यास हो और एक साथ ऑपरेशन करने में सेना का अनुभव हो, इसमें थिएटर कमांड काफी मददगार साबित होती है.

भारत जल्द ही जम्मू-कश्मीर के लिए अलग कमांड बनाएगा. वहीं, भारतीय वायु सेना अगले साल की शुरुआत तक एयर डिफेंस कमांड का प्रबंध करेगी. इसके तबत वायु सेना से संबंधित हथियार, लॉन्ग रेंज मिसाइलें आएंगी. भारत के पास प्रशिक्षण और सैद्धांतिक विषयों के लिए भी अलग कमांड मौजूद रहेगी.

CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमारे पास जम्मू कश्मीर थिएटर कमांड अलग हो सकता है लेकिन इसके आकार को लेकर निर्णय बाद में होगा. लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग संयुक्त कमान पर भी काम कर रहे हैं. जनरल ने कहा कि नेवी के लिए विमान वाहक पोत की तुलना में प्राथमिकता सबमरीन हैं.

