केंद्र सरकार देशद्रोही, कश्मीर जाने वाले मंत्री कायरः मणिशंकर अय्यर

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर से अपना मुंह खोला है. लगातार विवादित बयान देने और बिगड़े बोलों के लिए पहचाने जाने वाले अय्यर ने इस बार कश्मीर और 370 को लेकर टिप्पणी की है. वह केरल के मल्लपुरम में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. यहां उन्होंने केंद्र सरकार को देशद्रोही और मंत्रियों को कायर-डरपोक बता दिया.

Mani Shankar Aiyar: How many elections we've had in J&K? Some of these people are those who were elected&have now decided to betray the cause for which they stood. They are sending 36 union ministers to J&K, look at these cowards, 31 are going to Jammu & only 5 to Kashmir. (20.1) https://t.co/J29nhx4TUc

अय्यर केंद्र सरकार की उस रणनीति का विरोध कर रहे थे, जिसके तहत 36 मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर भेजकर उन्हें केद्र की योजना के लिए जागरूक करने की बात कही जा रही थी. उन्होंने सरकार के कश्मीर में 36 मंत्रियों को भेजे जाने के फैसले की आलोचना की और उन्हें डरपोक बताया.

मंत्रियों को कश्मीर भेजे जाने की आलोचना की

अय्यर ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग धोखेबाज हैं. ये लोग जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं. अगर होते तो कई साल पहले से चुने गए होते. उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार घाटी में अपने 36 मंत्री भेज रही है. वे लोग इतने डरपोक हैं कि उनमें से 31 केवल जम्मू जा रहे हैं और सिर्फ 5 कश्मीर जाएंगे. जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में केंद्र के संपर्क कार्यक्रम के तहत 36 केंद्रीय मंत्री प्रदेश का दौरा करेंगे.

#WATCH Mani Shankar Aiyar, Congress in Malappuram, Kerala: There are traitors like the ones we are seeing now, but then in every society there are traitors, these are not representatives of the people, if they were, they would have been elected many many years ago... (20.01.20) pic.twitter.com/EPekRjEIgK

— ANI (@ANI) January 20, 2020