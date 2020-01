आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं गहलोत साहब?

जयपुर: राजस्थान के कोटा में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है. पिछले एक महीने में(लगभग 33 दिन) में यहां अब तक यहां 104 मासूमों की मौत हो चुकी है.

मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया बेरहम बयान

जहां कोटा में हो रही मौत की चारो तरफ आलोचना हो रही है. वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Ashok Gehlot) बेफिक्र हैं. उन्होंने बयान दिया है कि बच्चों की मौत का यह आंकड़ा पांच साल में सबसे कम है और भाजपा इस पर राजनीति कर रही है. उन्होंने पूरे मामले को उजागर करने वाले मीडिया की ही आलोचना शुरु कर दी है. गहलोत का कहा था कि जिस प्रकार से मामले को मीडिया में चलाया गया है उसमें कोई दम नहीं है. पिछले 5 साल में सबसे कम आंकड़े अब आ रहे हैं.

मुख्यमंत्री गहलोत का ये भी कहना था कि नागरिकता संशोधन कानून(CAA) के खिलाफ पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है. मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस साल शिशुओं की मौत के आंकड़ों में पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी कमी आई है.

केन्द्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने 2013 में पहली बार छोटे बच्चों के लिए उपकरण मंगाए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद काम ठप हो गया. उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद डॉक्टर हैं और अगर वह कोटा के अस्तपाल में आते हैं तो उन लोगों के लिए स्थिति साफ होगी जो जाने-अनजाने बयान दे रहे हैं.

लगातार हो रही है गहलोत की की आलोचना

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अशोक गहलोत की आलोचना की है. उन्होंने राजस्थान सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

Union Minister Smriti Irani on death of 100 newborns in a month in a Kota hospital: It hints at the fact that even after continuous deaths of children, no attention was paid by Rajasthan govt towards it. The govt needs to answer whom would they penalise for this? pic.twitter.com/4Q07L1YUJQ

— ANI (@ANI) January 3, 2020