चित्रकूटः आजादी के बाद पहली बार बुंदेलखंड पहुंचेगा विकास, वो भी एक्सप्रेस स्पीड से

चित्रकूटः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उत्तर प्रदेश के दो जिलों का दौरा कर रहे हैं. सुबह प्रयागराज पहुंचे पीएम ने दिव्यंगजनों को संबोधित किया और दोपहर को चित्रकूट पहुंचे. यहां उन्होंने सबसे पहले भरतकूप के गोड़ा गांव पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया और फिर मंच पर पहुंचे. कार्यक्रम के दौरान पूरे समय दौरान पंडाल में भारत माता की जय और जय श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे. प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मंच से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत सभी अतिथियों का स्वागत किया.

बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक

मंच पर पीएम मोदी के पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक चिह्न भेंट करके स्वागत किया. इसके साथ वह किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किया. बुंदेलखंड के लोगों में पीएम मोदी को सुनने का खासा उत्साह दिखाई पड़ा. झांसी मीरजापुर हाईवे पर लोगों के पैदल जत्थे जनसभा स्थल की ओर जाते दिखे. जनसभा स्थल को 48 ब्लॉक में बांटकर बैठने की व्यवस्था की गई थी.

हेलीपैड से मंच के बीच कृषि योजनाओं, बुंदेलखंड की पेयजल योजनाओं, चित्रकूट के पौराणिक, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी. साथ मे बुंदेली लोकनृत्य को लेकर विशेष आयोजन को सांस्कृतिक मंच भी सजाया गया था.

प्रयागराजः सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगों से मिले पीएम, बने कई विश्व रिकॉर्ड

15 हजार करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेस वे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चित्रकूट में करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बटन दबाकर आधारशिला रखी. यह एक्सप्रेस-वे फरवरी 2018 में सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे की सहमति के बिंदुओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा. उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कर रही है,

PM Modi in Chitrakoot: Nearly Rs 12,000 crores have been deposited in the accounts of more than 2 crore farmer families of UP, including Chitrakoot. You can imagine, Rs 12,000 crores in just one year, that too directly in the bank accounts, without middlemen & discrimination. pic.twitter.com/mbnBTl4MDK

— ANI UP (@ANINewsUP) February 29, 2020