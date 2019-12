देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन सोनिया गांधी के लिए काला दिन

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल बुधवार को राज्यसभा ने भी पास कर दिया. लंबी चर्चा के बाद हुई वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 125 जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े. लोकसभा में 9 दिसंबर को यह बिल पहले ही पास हो चुका था.

बुधवार को हुई वोटिंग में शिवसेना ने हिस्सा नहीं लिया. उधर बसपा के भी दो सांसद अशोक सिद्धार्थ और राजाराम गैरहाजिर रहे.

वास्तविक शरणार्थियों के लिए खुशी का दिन

राज्यसभा से इस बिल का पास होने के बाद देश के कई हिस्सों में बिना नागरिक अधिकार के रह रहे शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई. पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुल्मो सितम सहकर आए इन शरणार्थियों ने राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास होने पर पटाखे जलाकर दीवाली मनाई.

Rajasthan: Pakistani Hindu refugees in Jaisalmer celebrate after Parliament passes #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/DxWcB5SuiK — ANI (@ANI) December 11, 2019

सोनिया गांधी का काला दिन

नागरिकता संशोधन बिल से देश के वास्तविक शरणार्थियों को बेहद खुशी मिली है. लेकिन कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे भारतीय संविधान के इतिहास का काला दिन करार दिया.

Congress Interim President Sonia Gandhi: Today marks a dark day in the constitutional history of India. #CitizenshipAmendmentBill2019 https://t.co/WmiN8R29mm — ANI (@ANI) December 11, 2019

उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में तिहाड़ की हवा खाकर निकले पी.चिदंबरम ने भारतीय संसद के दोनों सदनों के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है.

तृणमूल कांग्रेस ने दिखाए तेवर

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुए इस कानूनी विधेयक को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देने की धमकी दी है.

Derek O'Brien, TMC: This government only makes big promises but all their promises fail. Mamata Di has stated clearly that NRC and CAB will not be implemented in West Bengal. pic.twitter.com/yF5zNjMjHJ — ANI (@ANI) December 11, 2019

एनसीपी ने बताई मजबूरी

विपक्षी दलों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शायद समझ में आ गया था कि इस बिल को पास होने से रोकना मुश्किल है. यही वजह है कि उसके सांसदों ने इस बिल के पेश होने के दौरान राज्यसभा में उपस्थित होना भी जरुरी नहीं समझा. इस बिल के पास होने के दौरान शरद पवार के दो सांसदों माजिद मेनन और वंदना चव्हाण अनुपस्थित रहे. जिसकी वजह से सत्ता पक्ष की राह और आसान हो गई. बाद में एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने इसके बारे में सफाई दी.

Praful Patel, NCP on 2 MPs of his party - Majeed Memon and Vandana Chavan not being present in Rajya Sabha: One of them is in poor health and the other has a marriage in her family. So they could not turn up. #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/Z7XWG4dhOE — ANI (@ANI) December 11, 2019

शिवसेना ने शरणार्थियों के वोटिंग राइट का बहाना बनाया

शिवसेना हमेशा से इस बिल के समर्थन में थी. इसके बावजूद उसके राज्यसभा सांसदों ने बिल पास होने के दौरान वाकआउट किया. इसपर सफाई देते हुए शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने शरणार्थियों के मताधिकार को छीनने का मसला उठाया और उसे अपने वाकआउट का कारण बताया.

Sanjay Raut, Shiv Sena: We didn't say that the refugees shouldn't be granted citizenship, they should be given. But we said that if it's a conspiracy for vote bank politics & allegations are being levelled against you then they should not be granted voting rights for 25 years. https://t.co/uTvd9I2cFu — ANI (@ANI) December 11, 2019

उधर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिल पास होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,, "आज राज्यसभा में ऐतिहासिक 'नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019' के पास होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से अभिनंदन करता हूं तथा इस विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं. यह संशोधित विधेयक (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन के जीने का अवसर प्रदान करेगा. लंबे समय से अन्याय का दंश झेल रहे इन अल्पसंख्यक विस्थापितों को आज मोदी सरकार के प्रयास से न्याय प्राप्त हुआ है."