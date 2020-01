नागरिकता कानूनः CAA में कुछ गलत तो कोर्ट जाएं, प्रदर्शन न करेंः सुमित्रा महाजन

इंदौर: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में आंदोलन जारी है. दूसरी तरफ भाजपा भी रैलियों और सभाओं के जरिए लोगों को इस कानून का पक्ष बताकर इसके लिए जागरूक कर रही है. इसी कड़ी में भाजपा की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन की भी टिप्पणी आई है. उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शनों से नागरिकता कानून को निरस्त नहीं कराया जा सकता है. सुमित्रा महाजन ने इंदौर में भाजपा की एक सभा को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने यहां दो टूक कहा कि CAA के खिलाफ चल रहे धरने-प्रदर्शन सरासर गलत हैं.

Sumitra Mahajan,BJP in Indore on CAA: The law can not be repealed by staging protests. In India, democracy is strong & constitution is systematic, rights of legislature, executive,& judiciary are defined. If you have any problem, go to Supreme Court & wait for its decision.(24.1) pic.twitter.com/O9XUY5EMME

