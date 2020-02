CJI ने सुनी जेन की गुहार, शाहीन बाग में नवजात की मृत्यु पर होगी सुनवाई

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी का शाहीन बाग में तकरीबन दो महीनों से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है. जारी है. इस बीच प्रदर्शन में एक चार महीने की बच्चे की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. सोमवार को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.

एक बच्ची ने लिखी थी चिट्ठी

दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान चार माह के बच्चे की मौत के बाद इस मामले में बहादुरी पुरस्कार से अलंकृत छात्रा जेन गुणरत्न सदावर्ते ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी. छात्रा जेन गुणरत्न सदावर्ते ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि इस तरह के धरने प्रदर्शन में बच्चों को शामिल करने की इजाजत न दी जाए. यह अबोध मासूम बच्चों के जीवन के अधिकार का हनन है. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में गाइडलाइन बनाए.

पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका माना

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए चिट्ठी को याचिका मान कर बच्चे की मौत के मामले को स्वतः संज्ञान लिया है. अब सोमवार को शाहीन बाग में सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग वाली याचिका के साथ इस मामले पर भी सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन की वजह से बंद सड़क को खुलवाने के लिए याचिका लगाई गई है.

SC takes suo moto cognizance of a letter by a Bravery Award winner seeking direction to authorities to stop children and infants taking part in demonstrations and agitations, in wake of the death of a 4-month infant of a Shaheen Bagh protestor; SC to hear the case on Feb10 pic.twitter.com/u2HUhx9QDU

— ANI (@ANI) February 7, 2020