लॉकडाउन के भविष्य पर क्या सोचती है दिल्ली, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हुए लॉकडाउन के भविष्य को लेकर सभी से सुझाव मांगे थे. 15 तारीख तक सभी को अपने सुझाव केंद्र को भेजने है और उसी के आधार पर केंद्र सरकार आगे का फैसला करेगी. इसी संदर्भ में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सभी दिल्लीवासियों से ऑनलाइन सुझाव मांगे थे. मुख्यमंत्री ने उन सुझावों पर मीडिया से बात की है.

सभी की मिलीजुली राय

The suggestions will be discussed at 4 pm today in the meeting of State Disaster Management Authority & Lieutenant Governor. After that we will send a proposal on how much relaxations should be given in Delhi, to the Central Government: Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister https://t.co/J33cW39qLe

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि फिलहाल लॉकडाउन न हटाया जाए. सीएम ने कहा कि ज्यादातर लोगों का कहना है कि शर्तों के साथ लॉकडाउन को खोलना चाहिए. सीएम ने बताया कि दिल्ली में ज्यादातर लोग सैलून, स्पा नहीं खोलने के पक्ष में हैं. लोगों ने मास्क न पहनने पर कार्रवाई करने की बात कही है.

लाखों लोगों ने भेजे सुझाव

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लाखों लोगों ने सुझाव भेजे हैं. उन्होंने बताया कि मैंने परसों लॉकडाउन पर जनता से सुझाव मांगे थे. 24 घंटों में हमें पौने 5 लाख व्हाट्सएप मैसेज, 10,700 ईमेल और 39,000 फोन से सुझाव मिले. शैक्षणिक संस्थानों को लेकर ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये अभी नहीं खुलने चाहिए, होटल नहीं खुलने चाहिए लेकिन रेस्टोरेंट खुलने चाहिए.

सामाजिक दूरी का पालन करवाना जरूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों की आम सहमति है कि सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होनी चाहिए और कई लोगों ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अधिकतर लोगों ने कहा है कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के सा​थ. सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोगों का कहना है कि खाने की होम डिलीवरी की इजाजत दे दीजिए. नाई की दुकान अभी नहीं खुलनी चाहिए, इस पर लोगों की सहमति है.

A meeting between Lieutenant Governor & State Disaster Management Authority will be held at 4 pm today. The suggestions given by you all will be discussed at the meeting. To what extent should relaxations be given in Delhi, these suggestions will be sent to central govt: Delhi CM pic.twitter.com/lmaLSYJ9jQ

