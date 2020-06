जानिए, कैसे अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने चीन को हकीकत दिखा दी है

नई दिल्लीः जब बात सच की होती है तो चीन को चुभन होती ही है. इसी का फायदा उठाया है अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने. सीएम पेमा खांडू ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन पर करारा तंज कसते हुए उसकी चुटकी ले ली है. सीएम LAC को भारत-तिब्बत सीमा कहा है. तकनीकि तौर पर देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है.

चीन को दिखाई असलियत

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प के बाद अभी तनाव जारी है. इस बीच सीएम पेमा खांडू ने LAC को भारत-तिब्बत सीमा कहकर चिढ़ा दिया है. वास्तविकता में देखा जाए तो भारत की सीमा तिब्बत के साथ ही लगती है. चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते तिब्बत पर कब्जा कर लिया है.

अब वह भारत में आने वाले क्षेत्रों के लिए टकराव की स्थिति बना रहा है.

एक सेना कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम खांडू

राज्य में एक सेना के कार्यक्रम की तस्वीर पोस्ट करते हुए खांडू ने ट्वीट किया, ''भारतीय सेना की वीरता हम आजादी के बाद से देखते रहे हैं. भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित बुमला पोस्ट पर आज वीर जवानों से मुलाकात का मौका मिला. उनका जोश सर्वोच्च स्तर पर है. जब सीमा की बात आती है तो हम सुरक्षित हाथों में हैं.

The valour of Indian Army is what we counted ever since our Indepence. Had an opportunity to interact with the brave jawans today at Bumla post on Indo-Tibet border.

Their josh is at highest level. We are in safe hands when it comes to our borders ..!! pic.twitter.com/kwg5Uyx3MB

