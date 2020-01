श्री राम की शरण में एमपी सरकार, 30 को हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होंगे सीएम

भोपाल: कांग्रेस इस समय जिस हाल से गुजर रही है, ऐसे में उसके लिए ईश्वर ही सहारा है. पिछले लोकसभा चुनाव में खुद राहुल गांधी मंदिर-मंदिर जाते नजर आए थे. कुछ ऐसे ही नक्शे कदम पर एमपी के CM कमल नाथ भी चलते दिखाई दे रहे हैं. गांधी जी की पुण्य तिथि के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ सवा करोड़ हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे.

PC Sharma, Madhya Pradesh Minister: On 30 Jan, 'Hanuman Chalisa' will be recited 1.25 crore times at Minto Hall Convention Center in Bhopal. It's not an event of any political party, neither Congress nor state govt. CM Kamal Nath is hosting it as he's a devotee of Lord Hanuman. pic.twitter.com/iI5s62z0q6

