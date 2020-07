कानपुर एनकाउंटर: मारे गए पुलिसवालों को एक करोड़ का मुआवजा देगी योगी सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार देर रात कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई और इसमें आठ पुलिस वाले शहीद हो गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों को कठोर सजा देने की बात कही है. वे खुद परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं. उत्तरप्रदेश सरकार ने मारे गए पुलिसकर्मियों को एक करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है.

योगी सरकार देगी एक करोड़ का मुआवजा

In Kanpur encounter, our 8 policemen lost their lives & 2 criminals died. Sacrifice of our policemen won't go in vain. People responsible for this, won't be spared. Govt will provide an ex gratia of Rs 1 crore each to kin of deceased, pension & govt job: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/wItmVmCyYS

— ANI UP (@ANINewsUP) July 3, 2020