मजहबी जेहादियों को CM Yogi की कड़ी चेतावनी, लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान

लखनऊ: पूरी दुनिया इस समय इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ एकजुट हो रही है. फ्रांस से लेकर हिंदुस्तान तक हर जगह विषैले वायरस की तरह ये मजहबी आतंकवाद फैलाया जा रहा है.

दूसरे समुदाय के लोगों पर अमानवीय अत्याचार करना और गैर मुस्लिम महिलाओं को प्रेम के झूठे जाल में फंसाकर लव जिहाद करना किसी आतंकवाद से कम नहीं है. इस विषय उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) खुलकर बोले और उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का भी ऐलान किया.

लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी योगी सरकार

#WATCH Allahabad HC said religious conversion isn't necessary for marriage. Govt will also work to curb 'Love-Jihad', we'll make a law. I warn those who conceal identity & play with our sisters' respect, if you don't mend your ways your 'Ram naam satya' journey will begin: UP CM pic.twitter.com/7Ddhz15inS

— ANI UP (@ANINewsUP) October 31, 2020