क्यों नहीं फिल्म 'छपाक' और 'तानाजी' को कांग्रेस-भाजपा की लोकप्रियता का पैमाना माना जाए?

नई दिल्ली: बॉलीवुड के इतिहास में शायद पहली बार फिल्मों को राजनीतिक रंग दिया गया. हालांकि 'छपाक' का समर्थन करके इस जंग की शुरुआत कांग्रेस ने ही की. जिसके जवाब में भाजपा ने 'तानाजी' को सपोर्ट करना शुरु किया. अब दोनों फिल्मों का

जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ रहा है. उसे देखकर लगता है कि देश की जनता ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2019 की तरह कांग्रेस को बुरी तरह नकार दिया है.

क्यों हुआ फिल्मों का राजनीतिकरण

दरअसल फिल्म छपाक की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म 'छपाक' के प्रमोशन के लिए या फिर शायद किसी गलतफहमी का शिकार होकर जेएनयू के अराजकतावादी वामपंथी छात्रों से मिलने पहुंच गईं. इसमें कांग्रेस के लिए खुश होने जैसी कोई बात नहीं थी. लेकिन इसमें केन्द्र सरकार के विरोध का एंगल था. इसलिए कांग्रेस ने इसे फौरन लपक लिया और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' को हिट कराने के लिए जतन शुरु कर दिए.

कांग्रेस ने लिया अपनी सरकारों का सहारा

देश के तीन राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं. कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने राज्यों में दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' को टैक्स फ्री कर दिया. मध्य प्रदेश में तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा कर दी गई. इसके बाद छत्तीसगढ़ और सबसे आखिर में राजस्थान में छपाक टैक्स फ्री की गई.

कांग्रेस नेता निजी तौर पर छपाक के प्रमोशन के लिए आगे आए

हिंसक वामपंथी अराजकतावादियों के साथ खड़ी दीपिका की फिल्म 'छपाक' को हिट कराने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने हर तरह के पैंतरे आजमाए. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद थिएटर में जाकर फिल्म देखी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 'छपाक' देखने की अपील करते हुए ट्विट किया.

छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस नेता ने 'छपाक' की 200 टिकटें फ्री में बांटी. कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने भोपाल के संगीत सिनेमा के पहले शो के टिकट लेकर वहां पहुंचे लोगों को मुफ्त बांट दिए. राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी खुलकर 'छपाक' का समर्थन किया. पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि लोग क्यों दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' को बायकॉट करने के लिए कह रहे हैं. अपनी राय जाहिर करना दीपिका का संवैधानिक अधिकार है.

Asking for a boycott of her film because @DeepikaPadukone exercises her Democratic right to express an opinion is most condemnable.

Oh well, if nothing else-it”ll make more people watch the movie #Chhapaak

So that’s that!

— Sachin Pilot (@SachinPilot) January 8, 2020