ऐसी क्या मजबूरी है, क्या बार-बार तिहाड़ जाना जरूरी है?

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के हाव-भाव कुछ खास ठीक नहीं लग रहे हैं. शायद यही वजह है कि दो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेसी नेताओं ने कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाया. इस बीच सोनिया गांधी चुनावी मौसम के बीच लगातार दूसरी बार तिहाड़ पहुंची. इस बार वो कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार से मुलाकात करने पहुंची थी. जिसके कुछ देर बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 25 लाख रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

Delhi High Court grants bail to the Karnataka Congress leader DK Shivakumar on a personal bond of Rs 25 lakh in connection with a money laundering case. He was currently in judicial custody and his bail plea was rejected by the trial Court earlier. pic.twitter.com/hejoZ9D1y0

— ANI (@ANI) October 23, 2019