कांग्रेस विधायक पहुंचे भोपाल, सिंधिया समेत बड़े भाजपा नेताओं की बैठक जारी

भोपाल: मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ सरकार को 16 मार्च यानी कल सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया है. सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को व्हिप जारी करके सदन में उपस्थित रहने का निर्देश भी दे दिया है. स्पीकर को तय करना है कि 22 बागी विधायकों का इस्तीफा वे स्वीकार करेंगे या नहीं. दूसरी तरफ कांग्रेस के बाकी विधायक भोपाल पहुंच गये हैं.

भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक जारी

Delhi: Meeting being held at the residence of Union Minister and BJP leader Narendra Singh Tomar, ahead of floor test at #MadhyaPradesh Assembly tomorrow. Ex-MP CM SS Chouhan, Union Minister Dharmendra Pradhan are present, Jyotiraditya Scindia to arrive here shortly.(file pics) pic.twitter.com/jp6GrL856D — ANI (@ANI) March 15, 2020

मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ सरकार को पटखनी देने के लिये भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर चल रही है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में उपस्थित हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल हो चुके हैं. सिंधिया अभी अभी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पहुंचे हैं.

Jyotiraditya Scindia arrives at the residence of Union Minister and BJP leader Narendra Singh Tomar for a meeting, ahead of floor test at #MadhyaPradesh Assembly tomorrow. https://t.co/aKe6AZl1uM pic.twitter.com/LNlHl55qu5 — ANI (@ANI) March 15, 2020

कांग्रेस के नेताओं की भाव- भंगिमा सुस्त

#MadhyaPradesh Congress MLAs who arrived in Bhopal from Jaipur earlier today, shift to Courtyard by Marriott hotel in Bhopal. Party's Kantilal Bhuria says, "We have more than 112 MLAs with us." pic.twitter.com/yC2ssqWKUD — ANI (@ANI) March 15, 2020

मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहुमत साबित करने के लिए कहा है. राज्यपाल के इस फरमान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है. कांग्रेस दावा तो कर रही है कि उसके पास 112 विधायक हैं लेकिन 112 विधायक दिख नहीं रहे हैं. आपको बता दें कि मौजूदा राजनीतिक हालातों से पता चलता है कि कमलनाथ सरकार का बच माना नामुमकिन है.

ये भी पढ़ें- MP में कमलनाथ सरकार और कांग्रेस का काउंटडाउन शुरू

21 बागी विधायकों का ठिकाना बदला

मध्यप्रदेश कांग्रेस सिंधिया गुट के 21 विधायकों को बेगलुरू में पहले जहां रोका गया था, अब उनका स्थान बदल दिया गया है. दिग्विजय सिंह का कहना है कि भाजपा उनके विधायकों को बंधक बना रही है. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कांग्रेस के विधायकों को बंदी बनाए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने मौजूदा सियासी संकट के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया है.

ये भी पढ़ें- आधी रात को कमलनाथ को अपनी सरकार के अल्पमत में आने की खबर मिली