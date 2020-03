कोरोनाः भारत में 110 संक्रमित मरीज, दुनियाभर में 6000 से अधिक मौतें

नई दिल्लीः भारत में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और धीरे-धीरे यहां भी संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. देशभर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित मरीजों की संख्या 110 हो चुकी है. इनमें से 93 मरीज भारतीय जबकि 17 विदेशी हैं. इलाज के बाद 13 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है.

कोरोना के चलते अब तक देश में दो लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे अधिक चिंताजनक महाराष्ट्र की स्थिति है. यहां कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके 32 मामले सामने आए हैं. दुनिया में कुल 6,515 लोगों की मौत हो चुकी है.

भारत की कोरोना तैयारियों की हुई तारीफ, कहा - अमेरिका, इंग्लैण्ड से भी अच्छी !

महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले

महाराष्ठ्र में अब तक कोरोना के 32 मामले सामने आए हैं. भारत में कोरोना का संक्रमण जहां-जहां फैला है उनमें महाराष्ट्र टॉप पर है. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और सावधानियों पर चर्चा की.

Maharashtra Health Minister Rajesh Tope: One person who returned from a foreign country yesterday, died today at District Hospital in Buldhana today. It has not been confirmed if he died due to #Coronavirus. Sample has been sent for test. Report awaited. https://t.co/2OFHzQXDIK

— ANI (@ANI) March 14, 2020