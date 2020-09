कोरोना संकट: देश में 40 लाख के पार कोरोना मरीज, इन राज्यों में संक्रमण का खतरा बढ़ा

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण (Covid 19) का खतरा लगातार भयावह होता जा रहा है. लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति तो मिल गयी है लेकिन महामारी का ये विकराल रूप लोगों को खौफजदा कर रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health ministry) के अनुसार भारत में अब 40 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,432 नए मामले सामने आए हैं.

68 हजार से अधिक लोगों की कोरोना से मौत

India's #COVID19 tally crosses 40 lakh with single-day spike of 86,432 new cases & 1,089 deaths reported in the last 24 hours.

The total case tally stands at 40,23,179 including 8,46,395 active cases, 31,07,223 cured/discharged/migrated & 69,561 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/IkmNVuhaRm

— ANI (@ANI) September 5, 2020