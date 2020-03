मरकज में शामिल लोग बड़ी संख्या में हुए कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन स्थिति मरकज की तब्लीगी जमात में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे. सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद भी एक साथ भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे. इसमें शामिल होने वाले लोगों में लगातार कोरोना से संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं.

Delhi: People from Markaz building,Nizamuddin continue to be shifted to hospitals&quarantine centers. Around 1034 people shifted till now-334 to hospitals & 700 to quarantine centers, in at least 34 trips made by buses. 24 people, gathered here,tested positive for #COVID19 so far

शामिल हुए लोगों में से करीब 1034 लोगों को हॉस्पीटल व क्वारनटीन में रखा गया है. और दिल्ली में कुल 24 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. ये सारे लोग भी निजामुद्दीन के तब्लीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे.

17 new #COVID19 positive cases have been detected in the state since 9 PM last night making the total to 40: Director, Health & Family Welfare, Andhra Pradesh

वहीं महज 12 घंटे में आंध्र प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव 17 मरीज सामने आए हैं. और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 40 हो गई है. ये सारे कोरोना पॉजिटिव मरीजों मरकज में शामिल हुए थे.

9 out of the 10 people who tested positive for #Coronavirus in Andaman & Nicobar, had attended Tablighi Jamaat event at Markaz, Nizamuddin in Delhi. Wife of one of these people later tested positive: Abhijit Roy, Dy Director Heath and Nodal Officer, COVID 19 in Andaman & Nicobar

इसके अलावा अंडमान व निकोबार से भी लोग इस तब्लीगी जमात में शामिल हुए थे. 10 लोगों की जांच की गई जिसमें से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.