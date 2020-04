कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी , 80 जिलों में पिछले 14 दिन से नया केस नहीं

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो युद्ध शुरू किया था उसमें भारत सकारात्मक रूप से जीत की ओर बढ़ रहा है. भारत की लड़ाई में सभी देशवासी एकजुट होकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं. भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही 23 हजार के पार हो गयी हो लेकिन देश में कुल 80 जिले ऐसे हैं जिनमे पिछले 14 दिनों से कोई नया मरीज नहीं मिला है.

कोरोना से ठीक होने की दर में बढ़ोत्तरी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में खासी बढ़ोत्तरी देखी गई है. कोरोना के खिलाफ जंग में ये बहुत सकारात्मक खबर है. इसका अर्थ ये है कि लॉक डाउन की वजह से स्वास्थ्य दर बढ़ रही है और लॉक डाउन से कोरोना को हराने का रास्ता भी साफ होता जा रहा है.

In last 28 days, 15 districts have had no new case. Till date, there are 80 districts in the country that have reported no new cases in last 14 days: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry https://t.co/QemuiutRSn

