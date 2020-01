कोरोना वायरसः स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह, चीन की यात्रा करने से बचें

नई दिल्लीः कोरोना वायरस को लेकर भारत में भी अलर्ट है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में सतर्कता बरत रहा है, लिहाजा चीन से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये देश के 21 हवाईअड्डों थर्मल जांच शुरू कर दी है. इस बीच मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अनावश्यक रूप से चीन की यात्रा करने से बचने का परामर्श भी जारी किया है.

Union Health Ministry's new travel advisory on Novel #Coronavirus : Please refrain from travelling to China. pic.twitter.com/xqTiQ4cutJ

स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव संजीवा कुमार ने बुधवार को ही सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये एक बैठक की. इसमें उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव और हालात को नियंत्रण में रखने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की.

प्रत्येक यात्री की रखी जा रही है निगरानी

मंत्रालय ने एक परामर्श भी जारी किया है. इसमें कोरोना वायरस के चीन में संक्रमण से उपजे खतरे को देखते हुए देशवासियों को परामर्श दिया गया है कि चीन की गैरजरूरी यात्रा करने से बचा जाए. मंत्रालय ने कहा कि चीन से आने वाले प्रत्येक यात्री के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है. भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है. चीन से भारत आने वाले 33 हजार से अधिक यात्रियों की विभिन्न हवाईअड्डों पर जांच की जा चुकी है.

Tamil Nadu: Government Rajaji Hospital in Madurai has opened a new isolation ward. Dr Sangumani, Dean says, "No case for coronavirus has been reported so far. We have opened this ward as a precautionary measure& for welfare of patients". #coronoavirus pic.twitter.com/vaMmLZXor6

