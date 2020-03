कोरोना वायरस: पीएम मोदी की देश से अपील, विकसित करें नमस्ते की परंपरा

दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति की पुरातन परंपराओं को अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया नमस्ते की आदत डाल रही है. अगर किसी कारण से हमने ये परंपरा त्याग दी है तो इसे अपनाने का ये सही समय है. आपको बता दें कि चीन समेत पूरी दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के प्रकोप का दंश झेल रहे हैं. भारत में अब तक 31 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं.

कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं

प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर फैली दहशत पर कहा कि कोरोना वायरस को लेकर मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह से बचें. कोई भी परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें.

भारत में कोरोना के 31 मरीज

