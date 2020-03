कोरोना वायरस: सऊदी अरब से लौटे मोदी के इस पूर्व मंत्री ने खुद को किया क्वारंटाइन

दिल्ली: देश भर में सरकार के तमाम इंतजामों के बीच कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. नोएडा में कोरोना वायरस के दो पॉजिटिव केस मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है. मुंबई में कोरोना वायरस से पहली और पूरे देश में तीसरी मौत हुई है. खबर लिखे जाने तक 141 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं. मोदी सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश प्रभु ने कोरोना से संक्रमित होने की आशंका में खुद को आइसोलेट किया है.

10 मार्च को सऊदी अरब गए थे सुरेश प्रभु

BJP MP Suresh Prabhu has kept himself under isolation at his residence for the next 14 days, as a precautionary measure even after testing negative, following his return from a recent visit to Saudi Arabia to attend Second Sherpas' Meeting on 10th March 2020. (file pic) #COVID19 pic.twitter.com/jz4YYX6ecf

— ANI (@ANI) March 18, 2020