..तो क्या ओवैसी, उमर और महबूबा को ये करता देखकर खुद को रोक नहीं पाए राहुल गांधी?

नई दिल्ली: ये सवाल बड़ा है और बिल्कुल सटीक भी बैठता है कि क्या राहुल गांधी को भी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का मलाल है? ऐसा इसलिए क्योंकि अपने राजनीतिक साथियों को देखकर राहुल गांधी ने ऐसी करतूत एक बार फिर दोहरा दी है.

सबसे पहले आप AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को देखिए और समझिए...

My congratulations to Indian photographers from Kashmir who received such an important international accolade. I hope @PrakashJavdekar found the time to take a look at their work & congratulate them on behalf of the govt https://t.co/XrRnWGgLos — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 5, 2020

कश्मीर पर विपक्ष के एक और सेल्फ गोल की. राहुल गांधी के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पुलित्जर पुरस्कार मिलने पर कश्मीर के तीन फोटोग्राफरों को बधाई दी है. जिन लोगों को हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का वक्त नहीं मिला, उन लोगों ने कश्मीर के उन तीन Photo Journalist को बधाई देने में एक पल भी नहीं गंवाया. अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद विदेशी न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करने वाले फोटोग्राफरों ने जम्मू- कश्मीर की गलत तस्वीर पेश की थी. बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए, कांग्रेस से सफाई मांगी.

जम्मू कश्मीर की विवादित तस्वीरें दिखाने वालों को बधाई देने वालों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी है. उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि "कश्मीर में पत्रकारों के लिए यह एक कठिन वर्ष रहा है और पिछले 30 वर्षों में ऐसा कुछ भी विचार करना बिल्कुल आसान नहीं रहा है. इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को बधाई. आप अपने कैमरों को और अधिक शक्ति दें."

It’s been a difficult year for journalists in Kashmir & that’s saying something considering the last 30 years haven’t exactly been easy. Congratulations to @daryasin, @muukhtark_khan & @channiap on this prestigious award. More power to your cameras. https://t.co/A7SH5hUEGZ — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 5, 2020

पीडीपी अध्यक्ष ने भी भारत विरोधी एजेंडे को समर्थन देने में वक्त नहीं लगाया और कहा कि "गैरकानूनी तरीके से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर की मानवीय समस्याओं को तस्वीरों में कैद करने के लिए मुख्तार खान और डार यासीन को बधाई. अजीब बात है कि हमारे पत्रकारों को विदेशों में सम्मानित किया जा रहा है और अपनी ज़मीन पर उन्हें क्रूर कानून के तहत सज़ा दी जाती है."

Congratulations @daryasin @muukhtark_khan for your exemplary photography capturing the humanitarian crisis in Kashmir post illegal abrogation of Article 370. Bizarre that our journalists win accolades abroad but are punished under draconian laws on home turf https://t.co/FEliDToHkN — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 5, 2020

चाहें सेना का मुद्दा हो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक इसपर तो राहुल गांधी अपनी छाती पीट-पीटकर और चीख-चीखकर सबूत की मांग कर देते हैं. लेकिन, जिस वक्त कश्मीर में सेना के जवानों की शहादत पर हर किसी की आंखें नम है, उस वक्त राहुल गांधी विरोध की राजनीति में अपने विपक्षी साथियों के साथ कुछ भी कर जाने को तैयार हैं. क्योंकि मसला राजनीतिक रोटियां सेकने का है.

