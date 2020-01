निर्भया के दोषियों की फांसी पर आज 'आखिरी मुहर'?

नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों विनय शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटिशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा डेथ वॉरंट जारी होने के बाद दोनों दोषियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. बता दें कि पटियाला हाउस अदालत ने 22 जनवरी को दोषियों को फांसी पर लटकाने का डेथ वॉरंट जारी किया था.

जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच दोनों दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई करेगी. निर्भया के गुनहगार विनय ने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन में अपनी युवावस्था का हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट ने इस पहलू को अस्वीकार कर दिया है.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितयों, उसके बीमार माता-पिता सहित परिवार के आश्रितों और जेल में उसके अच्छे आचरण और उसमें सुधार की गुंजाइश के बिंदुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है और जिसकी वजह से उसके साथ न्याय नहीं हुआ है.

दिल्ली में हुए निर्भया रेप और मर्डर केस को लेकर पीड़िता की मां ने यचिका खारिज होने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि 'दोषियों ने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका (क्यूरेटिव याचिका) दायर की है. मुझे बहुत उम्मीद है कि उनकी याचिका आज खारिज कर दी जाएगी. उन्हें 22 जनवरी को फांसी दी जाएगी और निर्भया को न्याय मिलेगा.'

