रक्षामंत्री ने विधिवत पूजा करके K-9 वज्र हॉवित्जर तोप सेना को की समर्पित

दिल्ली: सेना में 51वीं के-9 वज्र हॉवित्जर तोप को शामिल किया गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोप पर तिलक और स्वास्तिक बनाकर सेना में शामिल किया. इस दौरान वह तोप पर बैठकर फैक्ट्री में घूमे. बता दें कि के-9 वज्र-टी, एक स्वचलित हॉवित्जर तोप है और 50 टन वजनी इस तोप की मारक क्षमता 43 किमी तक है. यह किसी भी दिशा में वार कर सकती है. इसे नवंबर 2018 में सेना में शामिल किया गया था.

राजनाथ सिंह बोले- सेना को मिलेगी मजबूती

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के-9 वज्र तोप को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि यह तोप इस कंपनी की एक नई उपलब्धि है और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को सलाम है. भारत में ऐसे कई क्षेत्र जिनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग शून्य थी लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है.राजनाथ सिंह ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के तहत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जो भविष्य में देश को हथियारों का निर्यातक बना देगा.

Visited the L&T’s Armoured Systems Complex (ACS) in Hazira today and flagged off the freshly manufactured K9 Vajra-T guns which are indeed future ready combat vehicles.

The ASC is a state-of-the-art complex to manufacture and integrate advanced armoured platforms. pic.twitter.com/G2piAr1Nji

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 16, 2020