दिल्ली में 26 हजार सक्रिय मरीज, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कहा शुक्रिया

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मरीज भले ही तेजी से सामने आ रहे हों लेकिन मरीजों के ठीक होने की दर वहुत बढिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं और हालात काबू में हैं.

We've increased the number of tests. There is a good indication, earlier around 31 out of 100 people whose samples were collected tested positive for #Coronavirus . Today, 13 out of 100 people test positive: Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister pic.twitter.com/JAZ0ljAQu0

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जिस तरह की वीभत्स स्थिति राष्ट्रीय राजधानी में थी वो अब नहीं है. इसके लिए दिल्ली की जनता जिम्मेदार है. दिल्ली सरकार का मुखिया होने के नाते मैं सभी दिल्लीवासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस जंग में दिल्ली सरकार का साथ दिया.

दिल्ली में 26 हजार सक्रिय मरीज- केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक महीने पहले जहां अनुमान था कि दिल्ली में 30 जून तक 60,000 का एक्टिव केस होंगे, वहीं आज सिर्फ 26000 हजार एक्टिव केस ही हैं. उन्होंने कहा कि सभी की एकजुटता और मेहनत से अब दिल्ली में स्थिति में सुधार हुआ है.

It was predicted that by 30th June Delhi would have 1 lakh cases out of which 60,000 would be active cases but today we only have 26,000 active cases. This is the result of everyone’s hard work. We have been able to control the situation: Arvind Kejriwal, Delhi CM #COVID19 pic.twitter.com/EdAuvBeHzD

