सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली में तेजी से स्वस्थ हो रहे कोरोना मरीज

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है और एक लाख तक पहुंच गई है. संतोष की बात ये है कि राजधानी में मरीजों के ठीक होने की गति भी बहुत तेज है. कोरोना की स्थिति पर दिल्ली सीएम ने कहा कि आज मरीजों की संख्या घट रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है. आज दिल्ली में 67 फीसदी मरीज ठीक हो गए हैं.

लोगों ने दिया सरकार का साथ- केजरीवाल

The situation is improving in Delhi in the last few days. However, there is no room for complacency. This virus is unpredictable. We must continue our efforts with more vigour: Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister #COVID19 pic.twitter.com/uYgC7Ssd3z

