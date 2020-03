कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च तक बंद रहेंगे दिल्ली-NCR के स्कूल

दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिये दिल्ली और केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. एक ओर जहां भारत सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने भी सभी सरकारी और गैर सरकारी प्राथमिक स्कूलों को 31 तारीख तक बंद रखने का आदेश जारी किया है. आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 30 लोगों की पहचान की जा चुकी है.

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia: From tomorrow, all such schools(upto class 5th) both government & private to remain shut till March 31, in view of #CoronaVirus pic.twitter.com/qlj8NWP6rl

सिक्किम सरकार ने किया बड़ा फैसला

Sikkim Govt has suspended issuing 'Inner Line Permit' from today till further orders. Decision has been taken by the authority after 30 positive cases of #CoronaVirus in the country. Buses are now plying only for domestic tourists from Sikkim Nationalised Transport in Siliguri

— ANI (@ANI) March 5, 2020