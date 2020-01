जामिया पहुंचे दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग, CAA में बदलाव की कर दी मांग

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में सियासत और बवाल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मुद्दे पर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है तो बयानबाजी का भी सिलसिला बादस्तूर जारी है. इस बीच जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग पहुंचे.

सरकार से नजीब जंग ने मांग करते हुए ये कहा कि CAA में सब धर्म हों या सबको हटाए. छात्रों से बात भी करें. उन्होंने कहा कि 'इसमें (CAA) सुधार की जरूरत है या तो मुसलमानों को INCLUDE कर कर लो या सबको EXCLUDE कर दो. मुझे सख्त अफसोस है, किसी को भी मारपीट से फायदा नहीं है. मारपीट से काम नहीं चलेगी. सरकार को बात करनी चाइये. यह कब तक आंदोलन चलेगा.

Delhi's Ex-Lieutenant Governor, Najeeb Jung: There should be talks, only then will a solution come out. How will the solution come if we don't talk? How long will this protest go on? Economy is suffering, shops are closed, buses are not plying, losses are being incurred. https://t.co/oTzYcQ7b6Z

