काम न आई विपक्ष की मोर्चेबंदी, सदन में अब कराया जाएगा CAB को पारित

नई दिल्ली: लोकसभा में आज नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश किया गया. सदन में इस बिल के पेश होने के साथ ही माहौल गर्म हो गया. सभी विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया. एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से अनुरोध किया कि इस संशोधन विधेयक को सदन में पेश न किया जाए. वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया.

Asaduddin Owaisi in Lok Sabha: I appeal to you(Speaker), save country from such a law&save Home Minister also otherwise like in Nuremberg race laws and Israel's citizenship act, Home Minister's name will be featured with Hitler and David Ben-Gurion. #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/ZEp1siNo56 — ANI (@ANI) December 9, 2019

विवाद गहराता गया, एक-एक कर सभी विपक्षी दल बिल का विरोध करते रहे और सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह ने सबका जवाब दिया. आखिर में बिल को सदन में पेश करने को लेकर वोटिंग हुई. वोटिंग में बिल को सदन में पेश करने को लेकर 293 वोट मिले जबकि न पेश करने के विरोध में 82 मत ही मिल सके. जिसका मतलब कि अब नागरिकता संशोधन विधेयक पर सदन में बहस-मुबाहिसें चलेंगी.

काम न आई विपक्षी पार्टियों की मोर्चेबंदी

राजनीति में कभी-कभी बयानों से सुर्खियां बनती हैं. नागरिकता संशोधन विधेयक के सदन में पेश करने को लेकर लोकसभा में कुछ ऐसा माहौल था कि जैसे सभी पार्टियों ने मोर्चेबंदी कर ली हो कि इस बिल को पारित नहीं होने देंगे. बात दरअसल यह है कि इस बिल के प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताए जा रहे हैं. नागरिकता संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था है कि भारत के पड़ोसी देशों के नागरिकों को आखिर भारतीय नागरिकता कैसे मिले ?

HM Amit Shah: In Afghanistan,Pakistan and Bangladesh, Hindus,Sikhs,Buddhists,Christians,Parsis and Jains have been discriminated against. So this bill will give these persecuted people citizenship. Also, the allegation that this bill will take away rights of Muslims is wrong pic.twitter.com/iB2VIB7fGW — ANI (@ANI) December 9, 2019

इस प्रावधान को लेकर हैं सारे विवाद

जो मूल बात जिसपर सारे विवाद उठ रहे हैं, वह इसके एक ऐसे प्रावधान को लेकर है जो यह कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी गैर-मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त कर पाने का अधिकार है, फिर चाहे वह हिंदू हों, पारसी हों या बौद्ध धर्म से हों. बस मुस्लिमों को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा.

Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha on #CitizenshipAmendmentBill: Why do we need this Bill today? After independence, if Congress had not done partition on the basis on religion,then,today we would have not needed this Bill. Congress did partition on the basis of religion. pic.twitter.com/gYsfbdl8U1 — ANI (@ANI) December 9, 2019

अब इस पर सभी विपक्षी दलों का मानना है कि यह प्रावधान सेक्टेरियन पॉलिटिक्स यानी बांटने की राजनीति को दर्शाता है. सिर्फ मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता लेने से रोकना किसी भी लिहाज से संविधान के अनुसार नहीं.

भाजपा ने कहा कि बिल को पास कराना जरूरी

जबकि भाजपा और भाजपा का साथ देने वाली सभी पार्टियों का मानना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर-मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक है जो वहां पर दबाई जाती है, उन्हें अधिकारों से वंचित किया जाता है. इसलिए जरूरी है कि उन्हें ही नागरिकता का अधिकार मिल सके जिसे इसकी जरूरत है. अब इस प्रावधान को संविधान से जोड़कर इसे सबको समानता के अधिकार से वंचित किए जाने के तौर पर देखा जाने लगा है.

सांसद ने कहा संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध है यह बिल

सदन में बिल को पेश करने को लेकर तमाम बहस हुए. रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह बिल संविधान का नमूना कहे जाने वाले प्रस्तावना के मूल तत्वों के खिलाफ है. यह भारत के धर्म-निरपेक्षता की नीति के खिलाफ भी है.

N. K. Premachandran,Revolutionary Socialist Party MP: Bill violates the basic structural features of the constitution envisioned in the preamble as entitlement of citizenship based on religion is against the secular fabric of the country. #CitizenshipAmendmentBill pic.twitter.com/vj46K4CrWJ — ANI (@ANI) December 9, 2019

वहीं तृणमूल कांग्रेस के एमपी सौगत राय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सबको समान अधिकार की बात की गई है, जबकि यह बिल बंटावरे की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है.

Saugata Roy,TMC in Lok Sabha: This bill is divisive and unconstitutional, it violates article 14 of the constitution. This law is against everything our founding fathers including Dr.Ambedkar envisioned. #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/g0lt1HcqS2 — ANI (@ANI) December 9, 2019

भारत में घुसपैठियों पर लगाम कसेगा यह बिल

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस के शशि थरूर और मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध किया. मालूम हो कि नागरिकता बिल 1955 में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं. सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों से घुसपैठियों की आबादी को कम करने के लिए इस बिल में कुछ प्रावधान लाना चाहती है. एनआरसी का मामला असम से होते हुए पूरे देश में फैल रहा है. ऐसे में नागिरकता संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद घुसपैठियों की आबादी को संतुलित करने में आसानी होगी, ऐसा सरकारी पैरोकारों का मानना है.