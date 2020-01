धारचूला विधायक ने की बगावत, कांग्रेस छोड़ने का किया ऐलान

देहरादूनः कांग्रेस के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं. हर मोर्चे पर पार्टी को फिलहाल बगावत का सामना करना पड़ रहा है. अब यह बगावती आवाज पहाड़ से बुलंद हुई है. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम घोषित होते ही विवाद खड़ा हो गया है. नई टीम में सचिव बनाए गए धारचूला के विधायक हरीश धामी ने खुली बगावत कर दी. उन्होंने पद ग्रहण से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही कांग्रेस छोड़ने का भी ऐलान कर दिया. उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की तारीख नहीं बताई है, लेकिन जल्दी ही इसकी भी घोषणा करने की बात कही है.

शनिवार को लिखी फेसबुक पोस्ट

शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपनी नई टीम का एलान किया है. इस टीम में धारचूला के विधायक हरीश धामी को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. धामी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया फेसबुक से मोर्चा खोला है.

धामी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विस्तार की लिस्ट को गर्दिश में ले जाने वाला बताया है.

Harish Dhami, Congress MLA on formation of new Uttarakhand Congress Committee: Some leaders consider me to be a hurdle in their path. On 27th January, I will meet the state president & tender resignation from my post of secretary. I will leave Congress party soon. (25.01.20) pic.twitter.com/g7ZosZgjjq

— ANI (@ANI) January 25, 2020